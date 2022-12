WWE SMACKDOWN 23 DE DICIEMBRE 2022 .— De manera inesperada, Hit Row (Top Dolla y Ashante Adonis) fue el equipo vencedor en una triple amenaza que incluía a Legado del Fantasma (Cruz del Toro y Joaquín Wilde) y a los Viking Raiders (Ivar y Erik). Con ello, lograron una oportunidad por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, en poder de Jimmy Uso y Jey Uso. Aunque se espera una defensa de rutina, los raperos harán lo posible por esforzarse. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Allstate Arena, en Rosemont Illinois.

Y dado que este sábado en Noche Buena (¡y el domingo Navidad!), habrá una Miracle in the 34th Trick or Street Fight, en la cual Braun Strowman y Ricochet harán mancuerna para enfrentar a Imperium (Ludwig Kaiser y Giovanni Vinci).

La división femenil tendrá un Gauntlet Match para definir a la siguiente retadora de la Campeona SmackDown, Ronda Rousey. Las participantes son Raquel Rodríguez, Emma, Sonya Deville, Xia Li, Tegan Nox y Liv Morgan.

Además, en lucha de mexicanos, Rey Mysterio enfrentará a Ángel Garza, de los Lotharios.

WWE SmackDown 23 de diciembre 2022

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro