La idea de WWE detrás del programa Talking Smack

Talking Smack siempre será recordando por aquella ardiente discusión que tuvieron Bryan Danielson y The Miz. Ya pasaron unos cuantos años pero estuvo hablando de ella recientemente Mike Mansury, ex Vice Presidente de la Producción Global de Televisión de la WWE y ahora co-Productor Ejecutivo de AEW, en The Sessions with Renee Paquette. No solo de ello sino del aspecto creativo del programa.

On the Sesh today, it’s @mr_mansury the new SVP and Co-Executive Producer of @aew! We give you guys a full rundown of who he is and what he does, and soon enough you’ll all know why he was such a huge signing for AEW. A glimpse at the man behind the curtain pic.twitter.com/TfhVqexm3Z — Renee Paquette (@ReneePaquette) December 22, 2022

► El aspecto creativo de Talking Smack

«Creativamente, sabía dónde estábamos. Independientemente de si teníamos parámetros o no, se me había inculcado hacer siempre lo mejor para WWE, hacer lo mejor para el negocio. Para mí, como productor, una de las funciones principales que es primordial en mi trabajo es asegurarme de que mi talento se vea absolutamente lo mejor que pueda verse. No me refiero solo a la estética, me refiero a que desde la presentación hasta lo que están diciendo, cómo van. Es un enfoque multifacético y pudimos hacer algunas cosas geniales. Creamos momentos. Siempre escuchas a la gente hablar sobre la interacción de The Miz y Bryan, el episodio en el que Bryan se enfadó y se fue. Lo que la gente olvida fue la configuración que había hecho una semana o dos antes, Mike se quedó fuera del programa. Está haciendo esaa promo apasionada a la cámara y recuerdo haber dicho: ‘Renee, sácame del aire’.

«Ni siquiera le dije a Miz que íbamos a hacer esto. Le dije: ‘Renee, sácame del aire. Si Mike está hablando de cómo está subutilizado, abusado por el sistema, amplifiquémoslo’. Ni siquiera terminamos, solo nos desvanecimos. Todavía estaba en su arenga sobre haber sido maltratado y querer devolverle la gloria al Campeonato Intercontinental y haber sido faltado al respeto, y era el siguiente paso necesario para que volviera y tuviera esa confrontación épica con Bryan. Podrías argumentar que muchas de las frustraciones de Mike en ese momento estaban saliendo legítimamente al aire, y tenía todo el derecho de hacerlo. Para poder darle esa salida, mira lo que hicimos. Habíamos comenzado a crear momentos y mejorar los personajes del programa sin la supervisión de un adulto«.

► La idea detrás de Talking Smack

Y de la misma manera habló también de la idea detrás de Talking Smack.

«Es gracioso porque cuando se lanzó la Network, había una necesidad de contenido, como ocurre cuando se lanza cualquier Network o cuando existe una Network. Necesitas contenido. ¿Qué podríamos hacer fuera de las cosas dentro del ring que iban a interesar a los fanáticos? Muchas de esas cosas me cayeron encima. ‘Queremos hacer esto. Queremos comenzar a hacer estos shows antes de un pay-per-view para venderlo. Vamos a hacer estos shows posteriores y pre-shows para Raw y SmackDown’. Lo estábamos inventando sobre la marcha. Para responder a tu pregunta sobre qué lo hizo tan especial, y no lo digo de una manera despectiva, creo que lo que lo hizo tan especial es que lo inventamos. Todo lo que estaba en Talking Smack o Raw Talk, pero específicamente Talking Smack porque lo que lo hizo tan especial, ese programa no hubiera sido lo que fue si no fuera por ti y Bryan. El diablo está en los detalles. Bryan está en medio de esta parte tumultuosa de su vida en la que le quitaron la lucha libre y todavía está involucrado en el negocio, pero no es donde él quiere estar. Está haciendo lo mejor que puede, pero también, sabemos que Bryan, estaba jugando con las cosas mientras hacíamos Talking Smack. No es que él estuviera tratando de enterrar a nadie o de no convencer a nadie, pero se estaba divirtiendo. Finalmente tú estabas en una posición en la que podías trabajar como presentadora y entrevistadora sin ninguna limitación. Ahí fuiste Renee. Tienes que tener una opinión y hacer tu parte en la narración».