Ric Flair: «Sasha Banks se robará el show en NJPW»

Sasha Banks trabajó en muchas compañías -NWA, Big Time Wrestling, Chaotic Wrestling…- antes de comenzar su carrera como Superestrella de la WWE. Pero ninguna lo suficientemente grande o cerca en el tiempo como para no decir que se espera con ganas ver cómo va a desenvolverse la luchadora fuera del paraguas McMahon. El talento y el carisma los tiene pero no existe ninguna empresa como donde ha trabajado hasta ahora, en incontables sentidos. Así que todos se preguntan si le hará bien en Japón.

► Ric Flair, optimista con el futuro de Sasha Banks

«The Boss» ha viajado al país del sol naciente para terminar de cerrar su acuerdo con Bushiroad para trabajar tanto en New Japan Pro-Wrestling como en Stardom. Todavía no es oficial, pero su debut sería en Wrestle Kingdom 17 el 4 de enero. Y a partir de entonces entendemos que desarrollará un aventura en tierras japonesas durante un tiempo. Una aventura que Ric Flair cree que será muy exitosa. En un episodio reciente de su To Be The Man, el «Nature Boy» adelanta que Sasha Banks se robará el show.

“Creo que Sasha se robará el show en New Japan. Las dos que más se han destacado en los últimos diez u ocho años, o lo que sea, han sido Sasha y ‘La Reina’ [Charlotte Flair] de lejos. Estaba hablando con ella, y se lo está pasando bien. Ella no parece estresada por eso. Estoy feliz por ella. Quiero decir, se lo dije aella, Ashley [Charlotte] es yo, solo que mejor, y ella [Sasha Banks] es Ricky Steamboat”.

¿Estáis de acuerdo con Ric Flair sobre que Sasha Banks triunfará en NJPW?