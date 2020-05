Hace pocos días conocimos de una pista que indicaba que la relación entre Sting y la compañía de Vince McMahon ha finalizado. La misma tiene que ver con el futuro lanzamiento de una nueva edición de las figuras de acción de Mattel de grandes nombres de la historia dentro de la serie Legends Series 7. Una edición de la cual el ex luchador iba a formar parte, según se anunció en un inicio, pero que resultó eliminado a última hora, desanimando a muchos coleccionistas.

► Rumores que vincularían a Sting en AEW se incrementan

Horas más tarde, Pro Wrestling Sheet informó que Sting ya no está bajo el contrato con WWE. Evidentemente, esto alimentó un rumor de un posible salto a AEW. De hecho, el reciente boletín del Wrestling Observer también señaló que le preguntaron a AEW si algo estaba pasando con Sting, pero no obtuvo respuesta. Meltzer infiere de que el silencio de All Elite Wrestling podría haber dicho mucho en esta situación.

"La razón de esto es que Sting ya no tiene un contrato de comercialización con WWE. Esto se ha unido a que Sting comenzó a twittear cosas sobre AEW, lo cual también indicaría que ya no está bajo contrato con WWE. Cody tuiteó algo como si hubiera escuchado algo. En lo que respecta a AEW, esto es lo que puedo decir: He preguntado y no he recibido respuesta a la pregunta. Les pregunté si no pasaba nada, y me dijeron que no."

Hubo un rumor de que Sting y WWE estaban muy cerca de llegar a un acuerdo para una aparición en Royal Rumble este año, que podría haber desembocado en un encuentro para "The Vigilante" en Super ShowDown. Evidentemente, nada de eso sucedió.

En cuanto a AEW, recientmente hizo una gran jugada cuando anunciaron a Mike Tyson para una aparición en AEW Double or Nothing 2020, donde seguramente hará algo más que entregar un simple título. Y si Tony Khan pudo traer a Tyson, no sería nada descabellado que pueda eventualmente otorgarle un contrato para ver a Sting en AEW.