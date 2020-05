AEW DYNAMITE (13 de mayo 2020) | Resultados en vivo | Kenny Omega y Matt Hardy vs. Proud & Powerful

AEW DYNAMITE 13 DE MAYO 2020 .— Estamos a diez días de Double or Nothing, y el cartel ya está empezando a tomar forma. Por lo pronto, AEW sigue con interesantes episodios de Dynamite, los cuales han estado tan bien construidos que no se echa tanto de menos al público, cosa que sí sucede en WWE. Y si la semana pasada la dupla de Kenny Omega y Matt Hardy causó sensación, tendremos nueva ración de ellos. Esta vez se enfrentarán a Santana y Ortiz. AEW Dynamite se emite desde el Daily's Place, en Jacksonville, Florida.

También tendremos una lucha de cuatro esquinas entre las principales contendientes por el Campeonato Mundial Femenil AEW que posee Nyla Rose. Ellas son Hikaru Shida (la #1 en el ranking), Kris Statlander (la #2), Britt Baker (la #4) y Penelope Ford, quien no está en el ranking, pero lo estará si resulta ganadora.

El retador al Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, Mr. Brodie Lee, enfrentará esta semana a Christopher Daniels. ¿Aparecerá Jon Moxley? Es probable, pues Lee tiene secuestrado el cinturón de campeonato.

Además, en lo que comenzó como una broma, Chris Jericho enfrentará a Suge D. El veterano de la escena independiente, que fue bautizado como Pineapple Pete por Jericho, está ante una enorme oportunidad.

Bienvenidos a otra mágica noche de la mejor lucha libre del mundo y el universo. THIS IS AEW DYNAMITE!

Jake Roberts entra al ring acompañando a Lance Archer, quien golpea a un luchador moreno desconocido. Roberts habla y habla de lo destructor que es su representado y en eso llega Cody en una lujosísima camioneta pickup y se va a los golpes con Archer, su gran rival en la final por el Campeonato TNT.

Tras esto, se anuncian como 100 luchas para la noche de hoy.

La acción empieza con toma de réferi, Jungle Boy dominando a Chuck Taylor. Intercambio de derribadas de brazo para calentar la lonita.

Entra al ring Trent y entra también el Luchasaurus. Ambos muy parejos, dando y dando por todo lado, Trent con antebrazos, pero Luchausurus lo tira al aire, este cae de rodillas y le da en la cabeza con una patadota.

A la vieja escuela y luego tremendo Suplex de Trent a Jungle Boy.

Y la torre se derrumba gracias a Jungle Boy con patada a Trent, quien estaba sobre su compañero.

Trent y Taylor con un tremendo Suplex fuera del ring hacia Luchasaurus.

