Más añadidos al cartel de AEW Double or Nothing 2020

La enorme respuesta del público hacia la oferta de una alternativa "mainstream" a WWE en la industria luchística estadounidense hizo que Cody Rhodes y The Young Bucks pasaran de All In a All Elite Wrestling. Sin embargo, nadie esperaba que apenas un año después de su nacimiento, esta novel compañía tuviera que prescindir de sus aficionados si quería seguir realizando shows. Una decisión ya criticada por quien escribe esta nota, y que parece afectará a Double or Nothing 2020, la segunda edición de su PPV más exitoso, aquel que supuso el inicio de una nueva era.

A emitirse el día 23 de este mes, y previsto para grabarse un par de días antes desde el Daily's Place de Jacksonville (Florida), se diría que algunos de los combates que formarán parte de su cartel responden a un cambio de planes debido a la llegada del coronavirus. Aunque el que ahora nos ocupa sí que estaba planeado de inicio: un "Casino Ladder Match" que viene a sustituir al "Casino Battle Royal" del año pasado, cuyo ganador recibirá una oportunidad titular.

Si ya reportamos que Darby Allin fue el primer gladiador incluido en el combate, en las últimas horas, AEW confirmó dos nuevos añadidos: Colt Cabana y Orange Cassidy.

Participantes que seguro harán de esta lucha de escaleras uno de los puntos más divertidos del show. Cabana firmó con AEW en marzo, y su implicación de mayor notoriedad hasta ahora fue dentro del torneo por el Campeonato TNT, cayendo en primera ronda ante Lance Archer. Mientras, Cassidy hizo su debut individual en AEW Revolution, con derrota frente a PAC. Como encuentro más reciente, una victoria sobre Jimmy Havoc durante el episodio de AEW Dynamite del 22 de abril.

Sumas que dejan el menú de AEW Double or Nothing 2020 de la siguiente manera.

A reminder of what I’m capable of at @AEWrestling’s Double or Nothing “Casino Ladder Match”

pic.twitter.com/StrhtSyFrm