Anthony Smith: "Revancha contra Thiago Santos sería ideal"

Anthony Smith admite que obtener una revancha con Thiago Santos es importante para él. Esta noche, Smith encabezará un evento de UFC en Jacksonville.

Se enfrentará cara a cara con Glover Teixeira. Smith buscará su segunda victoria consecutiva. Teixeira competirá por su cuarta victoria consecutiva.

Antes del evento de UFC Jacksonville, Anthony Smith explicó a los periodistas por qué espera obtener una revancha con Thiago Santos.

"Cuando me cortaron del UFC en 2013, mi primera pelea fuera del UFC fue Josh Neer. Fue un peso de 175 en el evento principal de BFC en Ohio. Josh Neer me terminó en el cuarto round. Cambié muchas cosas (después). Me concentré en mejorar y cambié mi mentalidad. Gané ocho seguidos para volver al UFC, y en la octava pelea terminé con Josh Neer en menos de un minuto (en la revancha)".

"Así es como funciona mi cerebro. Volveré a eso. Tuve la pelea, y fue como sucedió con Thiago, pero sé que soy mejor que eso, y sé que puedo vencerlo. Sé que eso es lo que los fanáticos quieren ver. Volveré a eso. Después de esa pelea, cambié muchas cosas, y mejoré, y me concentré en muchas cosas, cambié mi mentalidad y volveremos a eso, y será mi próximo momento Josh Neer".