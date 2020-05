AEW DYNAMITE (6 de mayo 2020) | Resultados en vivo | El debut de Matt Hardy

AEW DYNAMITE 6 DE MAYO 2020 .— El 23 de mayo es Double or Nothing, evento en PPV que sigue adelante a pesar de la pandemia. AEW ha cambiado planes, pero ha conseguido acomodar sus piezas para que el evento de pago sea memorable. Y en el camino también tendremos más Dynamites memorables, como el día de hoy, que marcará el debut luchístico de Matt Hardy en la joven empresa. AEW Dynamite se emite desde la One Fall Power Factory, en Norcross, Georgia.

AEW Dynamite 6 de mayo 2020

Y el debut de Hardy será en grande, pues lo hará frente a Chris Jericho, aunque será en una lucha de parejas. Jericho se acompañará de Sammy Guevara en la dupla llamada Le Sex Gods. Quien hará fuerte a Hardy no es poca cosa: Kenny Omega. No hay duda de que este encuentro tiene todo para ser sensacional.

Y también tendrá acción Jon Moxley. El Campeón Mundial de Peso Completo AEW enfrentará en un mano a mano no titular a Frankie Kazarian, que tendrá su primera lucha individual desde que firmó con esta empresa.

Y los finalistas del torneo por el Campeonato TNT tendrán luchas de preparación. Cody enfrentará a Joey Janela. El "Bad Boy" no tiene muchas esperanzas de ganar, pero podría dejar muy maltrecho al heredero de Dusty Rhodes.

Mientras que Lance Archer enfrentará a QT Marshall. Pareciera que el enorme rudo quiere acabar con todos los amigos y familiares de Cody antes de su lucha decisiva.

AEW Dynamite 6 de mayo 2020

Iniciamos con el recuento de cómo Lance Archer venció a Dustin Rhodes hace ocho días e irá contra Cody Rhodes en la final por el Campeonato TNT:

► 1- "The Bad Boy" Joey Janela vs. "The American Nightmare" Cody

Interesante combate para iniciar el show y el regreso a los eventos en vivo y en directo.

Cody se aguanta un machetazo en el pecho tras ser tirado a las cuerdas:

Luego, Janela evita el movimiento final de Cody y este hace lo propio evitando un Piledriver para luego azotar contra la lona a Janela:

Cody sorprende a Janela cuando buscaba una tacleada:

Janela falla un Moonsault y Cody aprovecha para aplicar su Cutter:

Luego le aplica el Cross Rhodes y se lleva la lucha:

Cody y Janela se dan la mano:

► 2- Nyla Rose vs. luchadora local

Rápidamente, la pequeña rubia es destrozada por la actual Campeona Mundial AEW con tres ponentes bombazos tras unos 2 minutos de ida y venida:

Luego, MJF dice que pasó la cuarentena viendo lucha old school:

Shawn Spears habla de la interferencia de Cody, evitando que Arn Anderson tirara la toalla por Dustin Rhodes. Lo llama un mal hermano porque luego Lance Archer remató a Dustin.

Shawn Spears, MJF y Wardlow apuestas sobre el futuro de Cody Rhodes .

► 3- Jon Moxley (Campeón Mundial de Peso Completo AEW) vs. Frankie Kazarian