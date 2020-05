Y mientras, Brodie Lee tiene secuestrado el Campeonato Mundial AEW

Un personaje como el de Jon Moxley no necesita realmente título alguno para resultar atractivo. Pero AEW no podía desaprovechar la candencia de este luchador, y el pasado febrero, en AEW Revolution, "Mox" puso fin al necesario reinado inaugural de Chris Jericho. Pero ahora, de ex-WWE a ex-WWE y tiro por que me toca, el otrora Dean Ambrose se topa con el antiguo Luke Harper, reconvertido en Brodie Lee, el "Exalted One" de The Dark Order.

Y en un impulso hacia los puestos estelares quizás demasiado presuroso, el pasado miércoles este particular líder dio un paso adelante atacando a Moxley. Pero no contento con tumbar al competidor más peligroso del elenco, Lee además se llevó consigo el Campeonato Mundial AEW, decretándose poco después un choque titular para Double or Nothing 2020.

► Nuevo "robo" del Campeonato Mundial AEW, por Brodie Lee

Una historia que inevitablemente recuerda a aquel extraño suceso real protagonizado por Chris Jericho el pasado septiembre, cuando el magno oro de los Élite desapareció mientras "Le Champion" cenaba en un Longhorn Steakhouse de Tallahassee (Florida). Afortunadamente, con final feliz, pues apenas 24 horas después, la policía dio con la presea, sin que ninguna de las partes certificase realmente que se tratara de un robo.

Pero volviendo a Brodie Lee, parece que esta noche Moxley tendrá la oportunidad de recuperar su correa.

On 3/18 Brodie Lee arrived & @facdaniels learned The Exalted One is real (& he’s spectacular.) Their match tomorrow on #AEWDynamite has been a long time coming, I’m excited for it! + last week @ThisBrodieLee stole @JonMoxley’s #AEW World Title belt & Mox is coming to get it back! pic.twitter.com/DMmxXksr54 — Tony Khan (@TonyKhan) May 13, 2020

«El 18 de marzo Brodie Lee llegó y Christopher Daniels supo que 'The Exalted One' es real (y espectacular). Su combate mañana en AEW Dynamite se ha hecho de rogar, ¡estoy entusiasmado por verlo! Además, ¡la pasada semana Brodie Lee robó el título mundial AEW de Jon Moxley y Mox viene a recuperarlo!»

