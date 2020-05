Más de cuatro años lleva hablándose del posible regreso de Sting a los encordados de WWE, mencionándose sobre todo a The Undertaker como próximo oponente. De hecho, recientemente Jerry Lawler insinuó que podría darse este combate en algún momento futuro. Pero hasta ahora todo han sido comentarios, de nombres importantes sí, como de los dos involucrados, nada más. La pura verdad es que mientras que el primero de los luchadores tiene una grave lesión en el cuello, la cual lo obligó a retirarse en 2015, el segundo está cerca de poner fin a su carrera, si no lo hizo ya.

Y además ahora tenemos una pista que indica que la relación entre "The Stinger" y la compañía de Vince McMahon ha finalizado. La misma tiene que ver con el futuro lanzamiento de una nueva edición de las figuras de acción de Mattel de grandes nombres de la historia dentro de la serie Legends Series 7. Una edición de la cual el ex luchador iba a formar parte, según se anunció en un primer momento, pero fue eliminado a última hora.

Esto lo confirmó recientemente The Major Wrestling Figure Podcast, que conducen Zack Ryder y Curt Hawkins, que comparten un aparente motivo de este hecho.

It’s NOT SSSTTTIIINNNGGG! “Due to circumstances out of our control Sting needed to be removed from Legends Series 7. We’ll look to include this figure in a future wave if he becomes available to us again.” pic.twitter.com/qUmHr8DEPH

— The Major Wrestling Figure Podcast (@MajorWFPod) May 11, 2020