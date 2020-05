Cuando un PPV queda atrás es habitual que alguna de las historias que lo formaron también lo hagan, que sus involucrados pasen a otra cosa. Hablando de Money in the Bank 2020, eso es lo que ha pasado con el Campeón WWE, Drew McIntyre, o Seth Rollins, que parece que no van a continuar con su rivalidad. No es el caso de Alexa Bliss y Nikki Cross porque las Campeonas de Parejas no tuvieron un hueco en el PPV, pero tras lo visto anoche en Raw se confirma que están comenzando una nueva trama, relacionada con dos luchadoras que llevaban meses ausentes: The IIconics.

► The IIconics regresan a Raw y buscan coronarse

Y no solo están comenzando una trama sino que el primer paso de la misma, o el segundo, mejor dicho, después de lo sucedido hace unas horas, es un enfrentamiento por el título de la división. Nada más aparecer de nuevo en los encordados, en televisión, Las Icónicas tienen una oportunidad de campeonar después de haber vencido a las monarcas en el reciente show de la marca roja. WWE acaba de hacerlo oficial.

Cabe mencionarse además que no es el único combate confirmado para la semana que viene. El Campeón WWE enfrentará a King Corbin. El propio McIntyre invitó al rudo de SmackDown a visitarlo el próximo lunes para un mano a mano.

Es de suponer que en los siguientes días se confirmará alguna lucha más, pero de momento estas dos son suficientes para esperar con ganas el nuevo Raw. Solo quedará ver si Las Icónicas consiguen recuperar el campeonato que sostuvieron durante 120 el año pasado. Y si Corbin es capaz de deshacerse de la mayor estrella de la marca contraria, lo cual le daría un gran impulso e incluso la posibilidad de competir por su título.