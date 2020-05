No descarten que la carrera luchística de Becky Lynch haya terminado

No deja de sorprendernos WWE desde que estalló la crisis del coronavirus. Por desgracia, principalmente más para mal que para bien, aunque la noticia que conocimos ayer supuso un soplo de aire fresco en este sentido. Después de que Becky Lynch avisara de un gran anuncio en Raw, los rumores se confirmaron cuando "The Man" proclamó al comienzo del show rojo que será madre primeriza, cediendo el Campeonato Femenil Raw a Asuka, ganadora del maletín en Money in the Bank este domingo.

Dave Meltzer comentó en la más reciente edición de la Wrestling Observer Radio los plazos de regreso de Lynch al ring.

Según supimos por el caso reciente de Maria Kanellis, WWE concede seis semanas de baja por paternidad/maternidad, y Lynch supo de su embarazo el pasado mes, según contó a la revista People. Por tanto, a mucho tardar, la irlandesa debería estar lista para WrestleMania 37. Si es que esta decide continuar con su carrera en el pancracio, claro. Lean las siguientes palabras de dicha entrevista.

«Es un momento para disfrutar y un momento triste también. Amo la lucha libre y he dado mi vida por ella. He conseguido todo lo que quería conseguir en la industria. No sé cuál será el próximo capítulo, porqué sólo sé lo que es pensar por mí misma cuando estoy sola. Así que no sé cómo pensaré entonces y cómo cambiarán mis prioridades, no sé lo que querré en el futuro. Por lo que todo es posible».