Undertaker deja entrever que en WrestleMania 36 disputó su último combate

Pocos documentales producidos por WWE han levantado mayor expectación que el que se estrenará este domingo en WWE Network, la misma noche de Money in the Bank 2020. 'Undertaker: The Last Ride', según el primer tráiler que el Imperio McMahon ya reveló después de WrestleMania 36, supone un viaje fuera del "kayfabe" sobre los avatares vividos por este legendario gladiador en los últimos tres años, precisamente coincidiendo con unos rumores de retiro constantes.

Y la primera parte, como ya reportamos en SÚPER LUCHAS, se situará sobre el combate que Undertaker disputó contra Roman Reigns en WrestleMania 33, cita que iba a servir de canto de cisne para "The Phenom". Pero ya saben que en la lucha libre los retiros siempre son un tema complicado, y Taker decidió no colgar las botas después de una exitosa operación de cadera que mejoró su movilidad sobre el ring.

► WrestleMania 36, posible despedida de Undertaker

El meollo del asunto llega con el nuevo tráiler publicado por WWE, que deja una última frase de Undertaker a la que cabe prestar atención.

«Voy a irme con un combate que encaja con Undertaker en WrestleMania, o voy a irme dando todo lo que tengo, de una manera u otra».

Ese combate que "encaja con Undertaker" es el "Boneyard Match" de WrestleMania 36, según la imagen que acompaña a tales palabras pronunciadas por el veterano. No obstante, puede que se trate de una mera estrategia publicitaria para otorgar mayor bombo al documental.

WWE ha detallado además el calendario completo de emisiones de 'Undertaker: The Last Ride'.

Capítulo 1 - Domingo 10 de mayo, tras Money in the Bank, aproximadamente a las 10 pm ET

Capítulo 2 - Domingo 17 de mayo, disponible a partir de las 10 am ET

Capítulo 3 - Domingo 24 de mayo, disponible a partir de las 10 am ET

Capítulo 4 - Domingo 14 de junio, disponible a partir de las 10 am ET

Capítulo 5 - Domingo 21 de junio, disponible a partir de las 10 am ET