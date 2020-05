Uno de los grandes momentos de Money in the Bank 2020 llegó cuando King Corbin se deshizo de dos de sus oponentes de forma brutal: lanzó tanto a Aleister Black como a Rey Mysterio desde lo alto del edificio sede de WWE. Los más ingenuos probablemente estarán temblando por no poder volver a ninguno de los dos talentosos luchadores, pero los demás saben que WWE explicará que de alguna forma se salvaron. Y es realmente interesante cómo la empresa va a explicar lo ocurrido con ambos en el PPV.

► Corbin no asesinó a Black ni Mysterio

Es curiosa una encuesta que la propia compañía lanzó a sus suscriptores después del evento. Una encuesta que puede verse a continuación y que no habla de que Corbin lanzó a Black y Mysterio desde lo alto del edificio.

"King Corbin lanzando a Rey Mysterio y Aleister Black fuera de la vista".

WWE no habla de "lanzar al vacío" o de "lanzar afuera del edificio", ni tampoco de "asesinó". El rudo solo puso a sus dos oponentes fuera de la vista.

Por otro lado, el aligerar lo ocurrido no quiere decir que lo que pasó con los dos luchadores no vaya a tener importancia en sus próximos pasos. Porque, precisamente, acabamos de hablar qué podría pasar con ambos a partir de ahora después de lo que vivieron.