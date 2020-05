Ahora que se ha confirmado que está embarazada, que va a ser mamá, ha surgido la pregunta: ¿volverá Becky Lynch a WWE? En recientes declaraciones, Dave Meltzer especuló con la posibilidad de que la irlandesa ponga fin a su carrera en los encordados debido a que ha conseguido todo lo que podría conseguir, sin dejar a un lado la idea de que si no lo hace sí quiera tener un calendario más liviano cuando vuelva a la empresa.

En este momento solo puede hablarse con claridad de que tendrá un bebé, nada más allá de eso. El resto lo iremos viendo con el paso de los meses.

► ¿Volverá Becky Lynch a WWE?

No existe una respuesta acertada, de ser así solo la conoce la propia luchadora, o quizá su prometido, Seth Rollins, pero sí sabemos ahora que "The Man" no ha cerrado la puerta totalmente a retomar su carrera en la industria.

Lo sabemos debido a la respuesta que dio al reciente desafío que recibió de Simone Johnson. Mientras que la irlandesa abandona, temporalmente, el imperio de Vince McMahon, la hija de The Rock apenas comienza su aventura en el mismo.

Y lo está haciendo con humildad pero también sabiendo lo que quiere conseguir, dos cuestiones que quedan claro en su propia respuesta a Lynch.

— ¿Oponente de ensueño de las marcas principales? — Becky Lynch.

it would be an honor :’) — 𝖘𝖎𝖒𝖔𝖓𝖊 (@SimoneGJohnson) May 15, 2020

— Un día. — Sería un honor.

Quizá dentro de un tiempo ambas se enfrenten en los encordados en un gran mano a mano por un campeonato. Pero para eso habrá que esperar. Primero a ver cómo va la carrera de Johnson, que si bien es realmente prometedora va a tener que demostrar mucho. Y segundo, como hemos comentado, a ver qué pasa con Lynch una vez de a luz, una vez piense en si quiere o no retomar su trono en WWE.