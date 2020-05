Daniel Cormier cree que se cometieron "errores" en la esquina de Anthony Smith en UFC Jacksonville

Daniel Cormier mencionó los errores cometidos por la esquina de Anthony Smith durante su pelea contra Glover Teixeira en UFC Jacksonville. El cartel del miércoles UFC Jacksonville presentó una serie de enfrentamientos convincentes, incluido el choque del evento principal entre los contendientes de peso semicompleto Smith y Teixeira.

Smith entró en la pelea como favorito de los fanáticos para muchos y tenía la intención de regresar a una racha de dos victorias consecutivas. Sin embargo, Teixeira robó el espectáculo y ofreció una actuación dominante contra su adversario. Después de un dura round de apertura, el brasileño comenzó a generar impulso en el segundo round y se mantuvo dominante tanto en las tarjetas como en el enfrentamiento.

El hombre de 40 años incluso se disculpó con Smith por descargar el castigo. La embestida se hizo tan grave que después del cuarto round, Lionheart pudo escuchar decir a su esquina que había perdido algunos dientes. Finalmente, Teixeira obtuvo la victoria por nocaut técnico en el quinto round.

El ex campeón de dos divisiones y actual comentarista de UFC Daniel Cormier cree que la esquina de Smith debería haber hecho más para proteger a su peleador. También creía que la pelea debería haberse detenido antes.

I would have stopped the fight, corner could have saved their guy from getting finished. Some mistakes in that corner tonight. And I love those guys! Too much instruction, no crowd to filter it. Anthony Smith is a savage, but props to @gloverteixeira on big victory.

— Daniel Cormier (@dc_mma) May 14, 2020