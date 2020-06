Roman Reigns revela cuándo volverá a las pantallas de WWE

En comparación a Raw, SmackDown no está cosechando unas cifras de audiencia tan paupérrimas cada semana bajo la Era COVID-19. Pero nadie duda de que la ausencia de Roman Reigns desde finales de marzo en mayor o menor medida pasa factura a WWE, y así, la empresa decidió traspasar a AJ Styles a la marca azul a fin de mantener el componente estelar de esta.

Quizás los tiempos en que se dio esta autoexclusión, a última hora justo antes de grabar su combate contra Goldberg en WrestleMania 36, no gustaron demasiado a Vince McMahon, pero en cualquier caso, supongo que la empresa sigue contando con él, pues de lo contrario, el "Chairman" no habría malgastado su valiosísimo tiempo en felicitarlo vía Twitter por su 35 cumpleaños.

► Roman Reigns espera una vuelta a la normalidad

Hemos comentado ya la posibilidad de que el retorno de Reigns sólo se dé una vez exista una vacuna, y aunque ese plazo luce un tanto dilatado, las declaraciones que ahora nos ocupan alimentan tal previsión.

WWE compartió una entrevista realizada por Kayla Braxton a Reigns y al actor David Spade acerca de la película The Wrong Missy (donde "The Big Dog" tiene un pequeño papel), estrenada hace un par de semanas en Netflix. Y al final del vídeo, el ex-Shield manda un mensaje a sus seguidores.

«Sólo quiero que todo el mundo se mantenga a salvo. Lógicamente, quiero estar allí. Me he pasado los últimos diez años de mi vida dedicado a este oficio, a este arte, aprendiendo todos los días. «Toda la seguridad que tengo ahora mismo en mi vida, donde puedo proteger a mi familia es por nuestra base de fans. Quiero que sepan que estoy muy agradecido... Agradecido por todo lo que he podido conseguir y todas las experiencias que he vivido porque ha sido un viaje increíble. Estoy impaciente porque todo vuelva a la normalidad y salir ahí a entretener cada semana».

Hace un par de días, mi compañero de SÚPER LUCHAS Ricardo Rendón recogió un detalle interesante que deja entrever que McMahonlandia no prevé una ausencia demasiado prolongada de Reigns. Al contrario que con Becky Lynch respecto a Raw, el "banner" oficial de SmackDown en WWE.com no ha prescindido de la figura de "The Guy", a pesar de que, como comenté, esa "normalidad" iría de la mano de una vacuna.