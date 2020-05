Hoy es un día muy feliz, porque Leati Joseph "Joe" Anoa'i, mejor conocido como Roman Reigns, se encuentra cumpliendo 35 años de edad. Roman, ex jugador de fútbol americano, Superestrella de WWE y actor, miembro de la reconocida familia Anoa'i. Tres veces Campeón Mundial de Peso Completo WWE, y una vez Campeón Universal, Campeón Intercontinental, de los Estados Unidos y Campeón de Parejas junto a Seth Rollins. Además, ganador del Royal Rumble 2015 y dos veces sobreviviente de leucemia.

I’m grateful for every year God gives me. I’m also grateful for the service men/women that have allowed me to live free and focus on being a better me everyday. Without their sacrifices, I would only envision my dream and not be able to capture it. #MemorialDay2020 #Birthday