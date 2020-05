WWE RAW (18 de mayo 2020) | Resultados en vivo | King Corbin viene por Drew McIntyre

WWE RAW 18 DE MAYO 2020 .— Drew McIntyre salió airoso de Money in the Bank. Ese día derrotó a Seth Rollins en una gran lucha, a la que sólo le hizo falta un nutrido grupo de aficionados para reaccionar. El Campeón WWE, sin embargo, no tiene descanso, pues ahora tiene en puerta un nuevo reto: Llega a sus puertas King Corbin, invitado de SmackDown. ¿Qué es lo que pasará entre los dos antiguos aliados? La acción se emite desde las instalaciones del Performance Center, de Orlando, Florida.

Esta noche tendremos una lucha titular. Alexa Bliss y Nikki Cross expondrán el Campeonato de Parejas Raw ante las reaparecidas australianas Peyton Royce y Billie Kay. Las IIconics quieren recuperar los cinturones que una vez fueron suyos.

Además, los Street Profits siguen en su extraña rivalidad con los Viking Raiders. Ya compitieron en baloncesto; ahora tendrán una justa de lanzamiento de hachas.

Tenemos un recuento de lo sucedido con Becky Lynch hace una semana, donde anunció su embarazo y le cedió su título a Asuka.

Charly Caruso está en el centro del ring, y llama al hombre que lanzó el reto hace una semana: Randy Orton, quien hace su aparición en el ring.

Orton explica el fundamento de su reto, resaltando que la compañía es de "Lucha libre" y luego resalta que en WrestleMania 36, Edge fue el mejor hombre. Ahora, lo que necesita es un ring y un réferi, y le demostrará que es el mejor luchador.

Luego, se dirige a Edge y le dice que la semana pasada no aceptó su reto porque vio duda en él, y ... Edge aparece.

Edge le dice a Orton que la semana pasada dijo muchas verdades. Luego, lo elogia diciendo que es un hombre talentoso, pero recalca que esta es la vida que él ha escogido. Pero Edge le recalca que él tiene la pasión que Orton no, y que lloró cuando obtuvo el campeonato.

Luego Edge resalta que Orton no tuvo que esperar nueve años para volver al ring, pero sabe que Orton está jugando al ajedrez y . Luego, Orton le dice que solo quiere saber si acepta o no el reto. Edge furioso, acepta. Orton se va, pero ambos se miran fijamente. Es oficial: Edge vs. Randy Orton en Backlash

Tras bastidores, Rollins le dice a Murphy que ha tenido una revelación y lo invita a caminar.

Y precisamente, el Monday Night Messiah aparece con su discípulo en el ring. Toma el micrófono y dice: "A veces en la vida tienes que perder algo en la vida para encotrarse a sí mismo". Resalta que cuando perdió contra McIntyre pensó que lo había perdido todo y no sabía si alguna vez podía escapar de la oscuridad en la que estaba sumido.

Luego, resalta que sin la oscuridad no hay luz y ahora encontró la luz, y le agradece a un hombre. Este hombre es Rey Mysterio, a quien lastimó, y mientras dijo que unos pensaban que lo que le sucedió fue un acto atroz, él lo califica como una "penitencia". Dijo que fue un "sacrificio necesario que tenía que hacer"

Rollins toma este momento para dirigirse a Rey Mysterio, a quien le dice que quizás ahora no lo vea, pero resalta que lo que le ocurrió fue una "bendición", motivo por el cual no tendrá que repetírselo en la cara. Luego le dice: "De nada"

Aparece Humberto Carrillo y le recrimina a Rollins cuestionándole que sí eso que hizo es correcto. Rey Mysterio es su ídolo y por eso, está furioso y los encara en el ring. Rollins le detiene el ímpetu y le dice que él no está disponible para luchar, pero su discípulo sí, y si él gusta, que se enfrente a Murphy. Parece que tenemos una lucha.

