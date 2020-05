Un buen combate en WrestleMania siempre merece una repetición. Aunque la lucha en WrestleMania 36 no fue lo mejor de lo mejor, sí estuvo bastante bueno y entretenido el espectáculo que nos ofrecieron en la primera lucha a nivel individual de Edge desde su regreso en el Royal Rumble 2020. Ahora, en Monday Night Raw, se acaba de confirmar que Randy Orton tendrá revancha de Edge el 14 de junio durante el PPV Backlash 2020.

► Edge vs Randy Orton

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

Charly Caruso está en el centro del ring, y llama al hombre que lanzó el reto hace una semana: Randy Orton, quien hace su aparición en el ring.

Orton explica el fundamento de su reto, resaltando que la compañía es de "Lucha libre" y luego resalta que en WrestleMania 36, Edge fue el mejor hombre. Ahora, lo que necesita es un ring y un réferi, y le demostrará que es el mejor luchador.

Luego, se dirige a Edge y le dice que la semana pasada no aceptó su reto porque vio duda en él, y ... Edge aparece.

Edge le dice a Orton que la semana pasada dijo muchas verdades. Luego, lo elogia diciendo que es un hombre talentoso, pero recalca que esta es la vida que él ha escogido. Pero Edge le recalca que él tiene la pasión que Orton no, y que lloró cuando obtuvo el campeonato.

Luego Edge resalta que Orton no tuvo que esperar nueve años para volver al ring, pero sabe que Orton está jugando al ajedrez y . Luego, Orton le dice que solo quiere saber si acepta o no el reto. Edge furioso, acepta. Orton se va, pero ambos se miran fijamente. Es oficial: Edge vs. Randy Orton en Backlash.