Por tercera semana consecutiva, DDT presentó "DDT TV Show! #3", su serie de funciones a puerta cerrada desde el DDT TV Show Studio. En dicho evento hubo una serie de encuentros importantes, además de que se presentó Jun Akiyama, el nuevo entrenador invitado.

► DDT TV Show! #3

Tres de los cuatro luchadores All Out han caído ante Yoshihiko desde que comenzó esta serie. Ni siquiera Shunma Katsumata con un disfraz de Joker pudo detenerlo. A pesar de que Katsumata intentó todos los artilugios posibles no pudo contra la gran habilidad de la muñeca inflable.

Tras la lucha, Yoshihiko se encaró con Konosuke Takeshita, el líder de All Out. Éste último la desafío y juró que le hará pagar las humillaciones a sus compañeros.

Jun Akiyama y Keisuke Ishii unieron fuerzas para doblegar a Mizuki Watase y Hideki Okatani. Akiyama fue un recio sinodal para sus jóvenes de oponentes; Watase se quedó con ánimos de demostrar más que desafió a Akiyama a un duelo individual.

Saki Akai sostuvo su sexta lucha de prueba venciendo a Saori Anou, con lo que lleva un saldo de tres ganada y tres perdidas. Para su séptimo y último desafío , que originalmente estaba planeado para Wrestling Peter Pan, pero debido a la contingencia del Covid-19, Akai deberá esperar un oponente y función adecuados.

Programada como lucha estelar, Daisuke Sasaki y Tetsuya Endo de DAMNATION dieron cuenta de Konosuke Takeshita y Akito. Endo centró sus ataques sobre Akito para arrebatarle su guantalete para impugnar en cualquier momento y en cualquier lugar, logrando su objetivo.

Después del encuentro, Endo le preguntó al presidente Hisaya Imabayashi si podía hacer valer su recién adquirido su contrato de impugnación, a lo que el cuestionado dijo que si. Entonces, Tetsuya Endo llamó a Kazusada Higuchi y lo desafió por la espada, que da derecho a su poseedor de retar por el título principal.

Higuchi apareció en escena, descalzo y aceptó el combate, que se efectuó en ese instante. A pesar de que Endo es más bajo de estatura, se vio muy ágil y contundente y en 10 minutos de refriega, sometió a su rival. Así, la función terminó con Tetsuya Endo recuperando la espada para retar por el Campeonato de Peso Abierto KO-D.

Los resultados completos son:

DDT "DDT TV SHOW! #3", 16.05.2020

DDT TV Show Studio

Sin Fans

1. Kazusada Higuchi venció a Keigo Nakamura (3:09) con un Canadian Backbreaker.

2. Iron Man Heavy Metal Title: Danshoku Dino (c) vs. Antonio Honda - finalizó sin decisión (6:28).

3. HARASHIMA y Naomi Yoshimura derrotaron a Soma Takao y Mad Paulie (8:32) con un Piledriver de Yoshimura sobre Paulie.

4. Hardcore Match: Yoshihiko venció a Shunma Katsumata (15:48) con la

5. Jun Akiyama y Keisuke Ishii derrotaron a Mizuki Watase y Hideki Okaya (10:39) con un Crab Hold de Akiyama sobre Okaya.

6. Saki Akai "Okibariyasu" 7 Match Series 6th: Saki Akai venció a Saori Anou (11:21) con la Quetzalcoatl.

7. Daisuke Sasaki y Tetsuya Endo derrotaron a Konosuke Takeshita y Akito (15:12) con la Sasorigatame Cutback-Cradle de Endo sobre Akito.

8. KO-D Openweight Title Contendership Sword: Tetsuya Endo venció a Kazusada Higuchi (10:02) con un Shooting Star Press.