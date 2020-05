El "ángulo" más popular en la lucha libre ha de ser el interpromocional, aquel que enfrenta a luchadores de distintas compañías para determinar cuál de las dos es la mejor. Si el PPV de WWE Invasion hubiera contado con Sting, Goldberg o Ric Flair del bando de "la Alianza", por ejemplo, podría que la industria hubiera seguido siendo mainstream por los años venideros y la muerte de WCW no hubiera sido en vano.

Sin embargo, si bien no muchos carteles, sí han habido múltiples combates de este tipo sumamente interesantes a lo largo de la historia, y probablemente no haya alma en este planeta aficionada al arte del encordado que no desee que un escenario así se produzca entre las dos más grandes promociones de la actualidad: WWE vs. AEW. Difícilmente alguna vez suceda tal cosa, pero imaginar es gratis, por lo que hoy les traeremos otros 6 combates de ensueño WWE vs. AEW que deberían ocurrir.

► Chris Jericho vs. Kevin Owens

Si habremos visto a estos dos dándose para que tengan en WWE... y siempre dando la talla. Porque un "combate de ensueño" no necesariamente no debe haber ocurrido para que califique de esta manera. Steve Borden (Sting) y Mark Calaway (Undertaker) sí se enfrentaron, mas el tiempo hizo que el interés por verlos cara a cara incrementara y se convirtiera en el "dream match" más grande de los últimos tiempos.

Chris Jericho y Kevin Owens se conocen muy bien, como así también nosotros conocemos muy bien sus idas y vueltas, su amistad y su enemistad. La cosa es que lo que ellos crearon es digno de revisitarse una y otra vez, como aquella ocasión en que el ex Campeón Mundial AEW hizo su regreso por una noche en SmackDown para ponerle el punto final a su aclamada rivalidad. Pero, ¿y si no fuese el final?

► Darby Allin vs. Aleister Black

Como parte de este especial de dos semanas de WWE vs. AEW nació la idea de hacer un listado sobre las 5 Superestrellas WWE que triunfarían en AEW. El número uno de ésta no fue otro más que Aleister Black. Los argumentos fueron los siguientes:

"Por alguna razón difícil de explicar, desde los 90 para acá —comenzando con Undertaker en la WWF, sucedido por "The Crow" Sting más adelante y Raven en ECW—el fan de lucha libre ha tendido a ser especialmente receptivo al personaje oscuro. Técnicamente dotado, con un look llamativo y un personaje interesante pero realista, el holandés puede tildar todos los casilleros de estrella y favorito del público."

Lo interesante es que esta descripción podría encajar también con Darby Allin, si se quiere la "versión AEW" de Black. Podemos sacar a colación similitudes como, justamente, la inclinación hacia lo oscuro y el hecho de ser un favorito del público, aunque también a eso de "técnicamente dotado". Entonces no todo sería una buena imagen visual; además, lucha libre de altísima calidad.

► "The Exalted One" Brodie Lee vs. "The Fiend" Bray Wyatt

Maestro vs. discípulo. Líder vs. seguidor. "The Exalted One" Brodie Lee lejos está de ser Luke Harper. El barbudo viene de retar por el Campeonato máximo en Double or Nothing 2020 y es ahora lo que su "familiar" fue en su momento: el cabecilla de su propio grupo. Por otro lado, todos sabemos de la increíble evolución de Bray Wyatt hacia The Fiend y el privilegiado lugar que ocupa en el panorama actual de la lucha libre.

En su madurez, el hecho de querer dejar atrás su pasado como segundón y buscar demostrar que tiene con qué para ser considerado un luchador de alto nivel, Lee nada querría saber con hacer las paces con Wyatt, no muy diferente a la postura que tomó Braun Strowman recientemente. Si a Harper le quedó un combate pendiente en WWE, es éste.

► Lance Archer vs. Drew McIntyre

Dos de las más grandes fuerzas de la actualidad en una épica colisión de poder. Dos gigantes —literalmente—piezas fundamentales de las gigantes estadounidenses, mundiales. Con un pasado muy parecido, pues tanto el uno como el otro no pudo salir de la intrascendencia estando en WWE en su etapa previa, pero contra todo pronóstico lograron transformarse en legítimas amenazas para todo luchador, desde el más hasta el menos.

Así que tenemos a dos de los más dominantes hombres que ofrece el menú en 2020. Lance Archer, con la urgente necesidad de demostrar que ya no es el de antes y no hay quien pueda frenarle; y Drew McIntyre, con la absoluta responsabilidad de ser Campeón WWE y, consecuentemente, la obligación de dejar bien parada a su compañía. ¿Qué más se podría pedir?

► Rey Fénix vs. Rey Mysterio

En toda conversación sobre quién es el mejor luchador del mundo ha de estar el increíble Rey Fénix. Y es que, definitivamente, Rey Mysterio lo fue en algún momento. El problema es que el tiempo pasa para todos. A no equivocarnos, a día de hoy continúa estando a un nivel impresionante para su edad, pero no podemos pretender que a esta altura del partido pueda mostrarse a la altura del nativo de Ciudad de México, de apenas 29 años, o al menos no en cuanto a lo espectacular.

Sobre este argumento bien podría transitar una batalla entre ambos enmascarados de origen mexicano, de no ser la guerra entre ambas empresas motivo suficiente. De obtener mil luchas entre estos maestros del arte, con toda seguridad podemos afirmar el resultado serían mil clásicos. Sin lugar a dudas, estaríamos hablando de un paso de antorcha épico.

► PAC vs. Daniel Bryan

Créanlo o no, Daniel Bryan y PAC —bajo la encarnación de Neville—nunca coincidieron en un cuadrilátero de WWE ni de ninguna otra promoción. Mucha de la carrera del británico en la gigante del entretenimiento transcurrió mientras Bryan estaba fuera de competencia debido a su retiro o, antes eso, recuperándose de una fuerte conmoción cerebral.

Una pena, tratándose de quienes se trata y la gran demostración de lucha libre que serían capaces de brindar. El lado positivo es que nunca es tarde, y en un contexto como el presente, el atractivo se duplicaría. Buena lucha libre nunca viene mal.

