Duelo femenil por el título de Raw confirmado para Backlash 2020

La pasada noche durante el show rojo tuvo lugar una Triple Amenaza destinada a definir a su retadora en este inminente evento de WWE (14 de junio). Poco le durará el jolgorio a "The Empress of Tomorrow".

Charlotte Flair, Natalya y Nia Jax contendieron en una dura pugna, que aportó un poco de componente luchístico a un episodio carente de acción. Finalmente, "The Irresistible Force" salió con el brazo en alto, cuando evitó un Figure Eight de "The Queen" sobre Natalya y a continuación endosó a esta su Samoan Drop para la cuenta de tres.

WWE oficializó el encuentro titular minutos después.

► Viejas conocidas bajo nueva coyuntura en Backlash 2020

Cuarto choque que se suma al cartel del PPV.