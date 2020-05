Ángel Garza toma el lugar de Becky Lynch en el "banner" oficial de WWE RAW

De todos los luchadores de origen latino que militan en WWE, seguramente Ángel Garza sea el que más cualidades posee para triunfar, pese a que su físico no se adscriba a los estándares del gusto de Vince McMahon. Aunque tampoco Eddie Guerrero llegaba a los 2 metros y pesaba 130 kilos, y ya ven que hoy el gigante estadounidense lo considera una leyenda, después de una exitosa carrera.

Las comparaciones lucen odiosas, pero por lo pronto, Garza cuenta con un importante avalista del que también gozaba Guerrero allá por los inicios de la "Ruthless Aggression Era": Paul Heyman. Y nadie duda de que Raw tiene una cara bastante distinta gracias al apoyo del padrino de ECW a jóvenes talentos sobre los que Mr. McMahon nunca habría reparado.

Una cara que ahora figura en primera plana, pues el mexicano figura en el "banner" oficial de la sección de Raw de WWE.com.

Como ya sabrán, hace dos semanas en Raw, Becky Lynch anunció que será madre primeriza, cediendo su Campeonato Femenil Raw a Asuka. Una baja que cuanto menos, esperamos se extienda hasta comienzos de 2021, si es que "The Man" no toma la decisión de retirarse de los rings, como no descartó bajo una entrevista reciente.

Así que ante una ausencia que puede considerarse a largo plazo, WWE decidió renovar esa banderola gráfica de su página web, al igual que sucedió a finales de 2018 cuando Roman Reigns tuvo que apearse de los rings debido a la leucemia y Seth Rollins fue su reemplazo. Y en esta ocasión, el elegido es Ángel Garza. Movimiento que lógicamente lleva a pensar a muchos en un gran impulso para él.

New #wweraw banner removed Becky Lynch but adds Angel Garza.@AngelGarzaWwe is clearly making #wwe management as happy as he is making the fans. pic.twitter.com/austLVbxwU