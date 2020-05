En el reciente Monday Night Raw vimos los diez mejores momentos alrededor de Money in the Bank, y en el sitial más alto se ubicó aquel momento, que fue bautizado como "el robo del siglo" cuando Seth Rollins apareció sorpresivamente durante el estelar de WrestleMania 31 disputado por Brock Lesnar y Roman Reigns, y que coronó a "The Architect" como Campeón Mundial de Peso Completo WWE cuando cubrió al "Big Dog".

Lo curioso de los videos que vimos anoche fue que Roman Reigns no fue mostrado en ningún momento, y justo cuando el "Big Dog" recibió la cuenta de tres, simplemente se mostró una pantalla negra en su lugar, lo cual representa un claro mensaje de Vince McMahon respecto a no incluir a The Big Dog en ningún tema relacionado en la televisión, donde ya ni siquiera es nombrado. Inclusive, la intro del reciente Friday Night SmackDown ni siquiera fue transmitida y la transmisión se fue directo al WWE Performance Center.

Recordemos que Reigns es pieza central del video introductorio de la marca azul, donde lo culmina con un golpe de puño al piso.

If WWE are indeed blanking Reigns from TV, they should probably remove him from the Smackdown intro since he's front and center... pic.twitter.com/g0FGYwillR — James Dwyer (@jamesdwyer192) May 5, 2020

► Vince McMahon estaría molesto con Roman Reigns

A pesar de no aparecer en televisión, el departamento digital de WWE todavía muestra a Roman Reigns en sus videos. Sin embargo, Reigns tampoco apareció en la campaña de este año de Make-A-Wish y también fue excluído dentro de los diferentes diseños de máscaras faciales que WWE puso en venta en el WWE Shop, lo cual tampoco constituye en una buena señal.

Bryan Alvarez comentó en Wrestling Observer Live que la diferencia de criterios entre Vince McMahon y Roman Reigns sobre el coronavirus, puede ser la causa del malestar del mandamás de la WWE con el Big Dog.

“En marzo, esperaron hasta el último minuto pateando y gritando para cancelar estos shows. Luego, por supuesto, cuando cancelaron estos shows tanto como pudieron, fue como siempre. Van a salir en vivo todas las semanas y sin importar las críticas que reciban, ¿qué te dice eso?"

“¿Qué te dice cuando hacen eso y luego se enojan con Roman Reigns porque tiene leucemia? El tiene leucemia. Estará luchando con eso por el resto de su vida, ¿de acuerdo? ¿Qué te dice cuando se enojaron con él por irse a casa?"

"¿Sabes lo que eso me dice? Me dice que piensan que todo esto es basura. Piensan que todo este coronavirus es la gripe, tal vez, piensan, que no es tan malo como la gripe. Sabes, Vince está ahí afuera, tiene 74 años. Corre como un loco, no duerme. Lo que te dice es que no se toma esto en serio en absoluto. Por eso está enojado con Roman Reigns".

Tendremos que ver si Roman Reigns regresa a la televisión WWE y cuándo lo hará, pero hoy en día está borrado del mapa. Tal vez Vince McMahon, quien también forma parte de la población vulnerable por el coronavirus, tenga su punto, ya que recientemente mostró cómo lanzarse desde una torre, lo cual es un indicativo del buen estado de salud que lleva. Sin embargo, nadie puede culpar a Roman Reigns por la decisión que tomó en su momento.