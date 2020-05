AJ Styles pasa de nuevo a formar parte de SmackDown

Shinsuke Nakamura avisó que su historial de disputas con AJ Styles aún no había concluido. Y quizás se refiriera al combate que mantuvo ayer con "The Phenomenal" en Friday Night SmackDown, como parte del torneo que decidirá al nuevo Campeón Intercontinental, después de que WWE despojara a Sami Zayn del cetro. Y de nuevo, la victoria fue para el antiguo líder del Bullet Club, que enfrentará a Elias en las semifinales de esta justa la próxima semana.

Pero antes del mano a mano, WWE anunció que Styles pasaba a figurar oficialmente como Superestrella de SmackDown "para tener en cuenta en el futuro". Un regreso al programa donde el veterano cosechó sus mayores éxitos, y que él mismo llamó 'La Casa que AJ Styles Construyó', debido a que su estancia allí coincidió con el resurgir del show una vez comenzó a emitirse los martes en directo, justo después de la segunda separación de marcas.

WWE anunció una suerte de "Wild Card Rule" la semana pasada, bajo la denominación "Brand-To-Brand Invitation", que limita a cuatro veces por año las apariciones de una Superestrella en una marca distinta a la suya. Un intento de mantener la mínima disposición de "brand extension" que en teoría debía reforzarse con el "WWE Draft" de octubre, pero que queda quebrantada según las circunstancias. Y la coyuntura actual de ratings invita a cambios a fin de mejorarlos. Seguramente las bajas de Roman Reigns y Sami Zayn estén detrás de tal movimiento.

E interesante resultó la reacción de Styles a su traspaso.

