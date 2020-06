Con NXT TakeOver: Tampa Bay cancelado como tal en abril, programado para 24 horas antes de WrestleMania 36 y cuyos combates finalmente se realizaron en shows semanales al uso, NXT realiza su primer especial bajo la Era COVID-19 este domingo 7 de junio desde la Full Sail University, que tomará la denominación clásica de In Your House. De nuevo, el Imperio McMahon y su peculiar sentido del humor, después de aquellas camisetas sobre WM 36 con el eslogan "I Wasn't There"...

Porque efectivamente, esta vez no quedará otra que ver el show desde casa, que parece podría recuperar incluso el set clásico de aquellos In Your House de los que surgieron tantos PPV "menores" de la historia de WWE (caso de Backlash, que tendrá lugar el 14 de junio), según insinúa Tommaso Ciampa en una entrevista.

Y el "Blackheart" será uno de los protagonistas de la cita, que presenta ya un cartel muy atractivo e incluso podría servir de despedida a un nombre de peso de NXT. Cinco son los encuentros anunciados, y en teoría deberíamos esperar la concreción de uno más, si recordamos el menú de TakeOver: Portland, el anterior especial. Igualmente, tendremos un Pre-Show de media hora.

Les dejo sin más rodeos con los principales horarios bajo los que podrán seguir NXT TakeOver: In Your House, tanto de primera mano como a través de la cobertura que tenemos preparada en SÚPER LUCHAS.

► Horarios por país

(Pre-Show)

Ciudad de México (México) - 5:30 PM

Madrid (España) - 0:30 AM del lunes 8 de junio

Santiago (Chile) - 8:30 PM

Buenos Aires (Argentina) - 8:30 PM

Bogotá (Colombia) - 6:30 PM

Asunción (Paraguay) - 8:30 PM

Belmopán (Belice) - 5:30 PM

Caracas (Venezuela) - 7:30 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 5:30 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 6:30 PM

La Habana (Cuba) - 6:30 PM

La Paz (Bolivia) - 7:30 PM

Lima (Perú) - 6:30 PM

Managua (Nicaragua) - 5:30 PM

Montevideo (Uruguay) - 8:30 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 6:30 PM

Quito (Ecuador) - 6:30 PM

San José (Costa Rica) - 5:30 PM

San Juan (Puerto Rico) - 7:30 PM

San Salvador (El Salvador) - 5:30 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 7:30 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 5:30 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) - 6:00 PM

Madrid (España) - 1:00 AM del lunes 8 de junio

Santiago (Chile) - 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) - 8:00 PM

Bogotá (Colombia) - 6:00 PM

Asunción (Paraguay) - 7:00 PM

Belmopán (Belice) - 5:00 PM

Caracas (Venezuela) - 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) - 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) - 6:00 PM

La Habana (Cuba) - 7:00 PM

La Paz (Bolivia) - 7:00 PM

Lima (Perú) - 6:00 PM

Managua (Nicaragua) - 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) - 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) - 7:00 PM

Quito (Ecuador) - 6:00 PM

San José (Costa Rica) - 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) - 7:00 PM

San Salvador (El Salvador) - 5:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) - 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) - 5:00 PM



► Cartel

CAMPEONATO NXT

Adam Cole (c) vs. Velveteen Dream

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Charlotte Flair (c) vs. Rhea Ripley vs. Io Shirai

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT

Keith Lee (c) vs. Johnny Gargano

Tommaso Ciampa vs. Karrion Kross

Finn Bálor vs. Damien Priest