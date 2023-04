Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, ROH) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento RevProLive in Southampton 23 de la compañía Revolution Pro Wrestling realizado el 9 de abril en The 1865 en Southampton, Hampshire, Inglaterra, Reino Unido.

TOMORROW IN SOUTHAMPTON

Doors 4pm l Bell time 4.30pm Tickets: https://t.co/crkka8940U pic.twitter.com/Su6Pvuo7pn — Revolution Pro (@RevProUK) April 8, 2023

> RevPro Live In Southampton 23

Como siempre, primero vamos con los resultados de las luchas y después con las imágenes del show. Cabe mencionarse que hablamos de una de las compañías de lucha libre profesional más reconocidas del circuito independiente europeo. También es interesante apuntar, como curiosidad, que Ricky Knight Jr. es uno de los hermanos de Saraya, la luchadora de AEW. Muchas veces se ha hablado de si podría firmar con alguna organización grande pero de momento no lo ha hecho.

Sha Samuels venció a Brendan White

Cameron Khai venció a Samuel Hawkes

Maya Matthews venció a Dani Luna

Connor Mills venció a Robbie X

Luke Jacobs venció a Blake

Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) venció a CPF (Danny Black y Joe Lando)

Ricky Knight Jr. venció a Danny Jones

RevPro Live Southampton 23

www.revproondemand.c#RevProSouthampton23 A dangerous proposition; the wounded Dani Luna, who's ego would have taken a mighty knock after losing the Southside Championship, looks to bounce back against young Maya Matthews. @DaniLuna_pro pic.twitter.com/nhXptEmXBk — Dave The Mark (@davethemark) April 10, 2023

RevPro Live Southampton 23https://t.co/EqVr8Fmiwe#RevProSouthampton23 Twice Connor Mills has been denied the British Cruiserweight Championship. He's no longer Number 1 contender but Robbie X has unfinished business with him after his recent attack. Grudge Match.@Robbie_X_ pic.twitter.com/RRngZnU0v2 — Dave The Mark (@davethemark) April 10, 2023

RevPro Live Southampton 23https://t.co/EqVr8Fmiwe#RevProSouthampton23 Showcase for the Portsmouth School of Wrestling, @RevProUK, & what a showcase it was. Any aspiring wrestler must explore the Portsmouth & London schools – such competitive training prices from the very best pic.twitter.com/Hglg8LIFRV — Dave The Mark (@davethemark) April 10, 2023

RevPro Live Southampton 23https://t.co/EqVr8Fmiwe#RevProSouthampton23

When Sha Samuels was British Heavyweight Champion, Brendan White was a contender.

Sha treated him like dirt.

Now Brendan is a Champion, Sha is back. A redemption story for both men. @Bronco_PW @Shasamuels pic.twitter.com/YCav8gXz2E — Dave The Mark (@davethemark) April 10, 2023

También puedes repasar todo lo sucedido la semana pasada en las grandes compañías: