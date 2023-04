Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, ROH) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora nos enfocamos en el evento West Coast Pro Home Of Killers de la compañía West Coast Pro Wrestling realizado el 7 de abril en The State Room en South San Francisco.

Now streaming on IWTV! HOME OF THE KILLERS! https://t.co/JO67IJ22KR pic.twitter.com/lvtC0r0lZ2 — West Coast Pro (@WCProOfficial) April 8, 2023

> West Coast Pro Home Of Killers

Como siempre, primero vamos con los resultados de las luchas y después con las imágenes del show. Es interesante apuntar que desde hace unas semanas es oficial que Chris Hero es el matchmaker de esta compañía independiente. Uno de los mejores luchadores de siempre encargándose ahora creativamente de una de las más reconocidas del circuito.

This is why i do this. Got my spot Now we eat#WCkillers pic.twitter.com/QAIODiFFTP — Alpha Zo (@KoTalphazo) April 9, 2023

