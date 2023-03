Chris Hero no lucha desde que abandonara la WWE en 2020 pero ha seguido ligado a la industria estos tres años. Hoy justamente se cumplen tres años desde que tuviera su último combate, que fue una batalla real por la contención al Campeonato NXT UK en la ahora pausada marca británica de la compañía. Ha seguido realizando apariciones, firmando autógrafos, tomándose fotos, haciendo entrevistas…

Y recientemente se confirmó como el nuevo matchmaker de West Coast Pro, una noticia que dentro de que es una pequeña empresa independiente ha ilusionado a muchos y que el veterano luchador no está volviendo a los encordados ha ilusionado a muchos. Muchos que querrán leer el comunicado que ‘The Knockout Artist’ ha publicado en redes sociales.

I’m ecstatic to announce that I’m the official Matchmaker for @WCProOfficial. Here’s my statement. See you all next month at #HomeofTheKillers 💀 pic.twitter.com/zSZY2PiZuQ

— Chris Hero (Is Back) (@ChrisHero) March 7, 2023