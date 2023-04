Saraya habla del uso del spray de pintura en AEW

Saraya ha estado utilizando sprays de pintura en AEW con Toni Storm y Ruby Soho desde que se juntaron como trío de rudas. Mientras hablaba recientemente con osh Martinez en Superstar Crossover, la Anti-Diva contaba que empezó siendo una referencia a nWo y D-Generation X.

The spray paint tactic didn't work out too well for #ToniStorm and @Saraya as @realrubysoho capitalizes to get the victory in the main event of #AEWDynamite LIVE on TBS! pic.twitter.com/POyO9ENZhI

— All Elite Wrestling (@AEW) February 16, 2023