Los dos combates que desearía haber tenido Edge

A lo largo de su carrera, al menos según apuntan los registros, Edge ha tenido 1674 combates. Pero entre todos ellos no se encuentran dos que desearía haber tenido. El miembro del Salón de la Fama tuvo sus momentos con Steve Austin ni Bret Hart, pero nunca como hubiera querido, como señalaba recientemente en Sportsnet.

> Edge, Steve Austin y Bret Hart

“Steve Austin era un tipo que estaba en la parte superior de la cartelera, y estábamos haciendo las luchas de TLC. Entonces, nuestras carreras coincidieron, pero nunca en el punto en que yo me había convertido en Rated-R Superstar y él era The Texas Rattlesnake, porque siento que eso hubiera sido muy divertido. Tuve que luchar con Bret Hart un par de veces, pero no fue en el mejor momento de su carrera, por lo que no coincidimos del todo.

“Esos son los dos tipos con los que desearía haber podido… como, si nos llevas a los dos en nuestro mejor momento, entrar allí, creo que hubiera sido genial. Porque, si lo miro… esta es técnicamente mi cuarta década haciendo esto, y dentro de esas cuatro décadas… nuevamente, Mr. Perfect, Owen Hart, Bret Hart, Bad News Brown, Rick Martel, [Hacksaw Jim Duggan], Jerry Lawler, Terry Funk, y luego eso es antes de llegar a Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels, y ahora John Cena, Randy Orton, Seth Rollins y Roman Reigns.

“Es un poco loco cuando lo pienso, y alguien este año me dijo que he estado en cuatro décadas de Royal Rumbles. Y cuando escucho algo así, ese tipo de… me sorprende un poco”.

¿Contra quién te gustaría ver a Edge a continuación?