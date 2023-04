“Creo, honestamente, una lucha única en la vida entre John Cena y The Rock. Esa era mi mi*rda cuando era niña. Me encantó la rivalidad que tenían. Pero también me gusta The Undertaker; eso fue muy, muy bueno, él contra Shawn Michaels. Hay tantos”. Estas palabras las promunciaba recientemente Roxanne Pérez hablando de sus luchas favoritas de WrestleMania. Una luchadora que está comenzando su carrera a sus 21 años. Veamos ahora cuáles son las preferidas de un ex luchador que ya dedicó toda su vida a los encordados como Bret Hart. The Hitman estuvo compartiendo su opinión en este sentido en The Wrestling Classic.

> Las favoritas de Bret Hart

“Puse el combate Iron Man y el de Stone Cold; están a un par de pulgadas de distancia. En lo que respecta al combate Ironman, ese fue el combate más difícil que he tenido. Sí. Y Shawn, como sabía, iba a traer todo, y trajo todo, y yo estaba preparado para todo, y eran dos de los mejores luchadores en el mejor momento de sus vidas dando el combate de su vida.

“Así que no puedo quitarle nada, es una combinación impecable, absolutamente perfecta. Igual que WrestleMania 13, seguro, mis dos mejores combates. Ambos muchachos, Shawn y Steve, desearía haber regresado y nunca haber ido a WCW; Desearía haberme quedado allí y haber trabajado un poco más con esos muchachos y Undertaker, y es una pena que la historia se haya desarrollado de la manera que lo hizo”.

¿Estás más de acuerdo con Roxanne Pérez o con Bret Hart?