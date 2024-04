Diversión, el requisito de Triple H a TKO para WWE

WrestleMania XL estuvo impregnada completamente de Triple H. Él fue quien abrió la Noche 1 con una breve pero potente promo. La Noche 2 la abrió Stephanie McMahon, que al mismo tiempo dio inicio a la «Era de Paul Levesque». HHH también apareció para celebrar la coronación de Cody Rhodes como nuevo Campeón Indiscutible de WWE. Todo ello sin hablar de que es el Director Creativo y Jefe de Operaciones de la compañía. Y de la misma manera fue uno de los protagonistas de la conferencia de prensa posterior.

► El requisito de Triple H a TKO

Y hablando con los medios «The King of Kings» compartió qué le dijo a Ari Emanuel, CEO de TKO, cuando esta se formó:

«Amo lo que hago, eso es lo más importante para mí. Cuando TKO cerró y Ari Emanuel me habló sobre esto, dije: ‘Solo quiero divertirme. Si es divertido, me quedo. Si no, encontraremos otra cosa’. Nos estamos divirtiendo. Quiero que todos se diviertan. Cuando comenzaba la firma, tomé los auriculares y dije: ‘Lo más importante que queremos recordar esta noche, todos, es divertirse. Disfruten esto’. Si nos divertimos haciéndolo, ustedes disfrutarán viéndolo. Eso es lo que creo».

De momento, no cabe duda de que se está diviertiendo. Él, la WWE, TKO, los fanáticos… Todos la están pasando en grande.

► Después de WrestleMania XL