PEW Dirty Deeds | Resultados e imágenes

Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento PEW Dirty Deeds de la compañía Phenomenal Elite Wrestling celebrado el 18 de marzo de 2023 en el Shottery Memorial Hall en Stratford Upon Avon, Warwickshire, Inglaterra, Reino Unido.

IMPORTANT UPDATE- VENUE CHANGE

Due to reasons that are completely beyond our control. Our next event will now be back at Shottery Memorial Hall on Saturday March 18th. Please message us if you’d like to discuss!

We are excited to be back in Shottery!

Get your tickets! pic.twitter.com/kwCAq45ncC

— Phenomenal Elite Wrestling (@PEW_wrestling) February 21, 2023