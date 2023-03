Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento SMW Back To The Banking Hall de la compañía Slammasters Wrestling celebrado el 12 de marzo de 2023 en la arena Portland House en Cardiff, Gales, Reino Unido.

We have 20 tickets left! Who wants to take some off our hands so our Jon can stop compulsively checking his phone?! 🎟️ https://t.co/zFh4sIPrme

📅 Sun march 12th

⏰ Doors: 4:30, Start 5

📍 Portland House, Cardiff

💰 Adults £15. Under 16's: £10. Family £45 pic.twitter.com/wxNuvosmqp — Slammasters Wrestling (@SlammastersWres) March 9, 2023

> SMW Back To The Banking Hall

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Lucha individual: Wild Boar venció a Kid Lykos

venció a Kid Lykos Lucha de tercias: Beers X Beatdowns (Brewski Blanch y Danny Owens) y Curt Atlas vencieron a Big D y Bowl-A-Rama (LK Mezinger y Splits McPins)

Lucha individual: Dani Luna venció a Aluna Blue

Lucha individual: Nico Angelo venció a Jakk Sellström

Campeonato Femenil SMW : LA Taylor venció a Xia Brookside para retener el título

: LA Taylor venció a para retener el título Lucha de eliminación: James Ellis venció a ELIJAH, Luke James, Mark Daniels, Mikey Fine y Shane Hooker

Campeonato SMW : Man Like DeReiss venció a Doug Williams para mantener el cinturón

: Man Like DeReiss venció a Doug Williams para mantener el cinturón Lucha de parejas: Flash Morgan Webster y Mark Andrews vencieron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones)

Y a continuación vemos algunas de las imágenes del evento:

Thank you Cardiff! We'll be going "Back To The Banking Hall" once again on Sunday October 1st! pic.twitter.com/I6p3Ns5HP3 — Slammasters Wrestling (@SlammastersWres) March 13, 2023

Clean sweep for Subculture last night at @SlammastersWres last night. Great to be back in Wales.

Where to next?! Hmm pic.twitter.com/kEySRh3Umo — Flash Morgan Webster (@Flash_Morgan) March 13, 2023

