Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento DEFY On Top de la compañía DEFY Wrestling celebrado el 11 de marzo de 2023 en el Washington Hall en Seattle, Washington.

Primero, vamos con los resultados de los combates:

Action Andretti venció a Guillermo Rosas ; Andretti está dando sus primeros pasos como promesa de AEW

; Andretti está dando sus primeros pasos como promesa de AEW Top Flight (Dante y Darius Martin) vencieron a The Midnight Heat (Eddie Pearl y Ricky Gibson) ; Top Flight están bastante asentados como equipo en AEW

; Top Flight están bastante asentados como equipo en AEW Jody Threat venció a Danika Diehard

Nicole Mathews hizo su regreso después del combate

Artemis Spencer venció a Clark Connors y Cody Chhun

The Bollywood Boyz (Gurv Sihra y Harv Sihra) vencieron a KUSHIDA y Kevin Knight ; tanto The Bollywood Boyz como KUSHIDA siguen desarrollando sus carreras como independientes después de haber abandonado la WWE en los últimos años

; tanto The Bollywood Boyz como KUSHIDA siguen desarrollando sus carreras como independientes después de haber abandonado la WWE en los últimos años Campeonato Pacific Northwest BMF – Street Fight: SCHAFF venció a Homicide para retener el título

Y ahora con algunas imágenes del evento:

