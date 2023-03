Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor.

Ahora vamos con los resultados e imágenes del evento Pitfighter X16 de la compañía ICW No Holds Barred celebrado el 18 de marzo de 2023 en la Sonia en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Pudo verse en directo y puede verse bajo demanda en IWTV.

Lucha a muerte: Matt Tremont venció a AKIRA

Lucha a muerte: Kasey Kirk venció a Jeff Cannonball

Lucha a muerte: Tommy Vendetta venció a Clint Margera

Lucha a muerte: Danny Demanto venció a Dr. Redacted

Lucha a muerte: Hoodfoot venció a Casanova Valentine

Campeonato Mundial American Deathmatch – Lucha a muerte: Brandon Kirk (c) (con Kasey Kirk) venció a Neil Diamond Cutter

