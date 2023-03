Las compañías más grandes (WWE, AEW, NJPW, IMPACT!) acaparan toda la atención de la lucha libre profesional. Pero cuando miramos más allá siempre estamos ante la posibilidad de descubrir nuevos productos que no tienen por qué ser de una calidad menor. Ahora vamos con los resultados e imágenes del tercere día del evento WSW Unleash Hell de la compañía World Series Wrestling celebrado el 13 de marzo de 2023 en la arena Panther Penrith en Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia.

