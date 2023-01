Mercedes Moné: "Logré todo lo que quería en WWE"

La hoy Mercedes Moné, ex Sasha Banks, habla de su salida de WWE y cómo evolucionó, pues ya no es La Jefa, sino la Directora Ejecutiva.

Antes La Jefa, hoy la Directora Ejecutiva (CEO) de la lucha libre. La ex Superestrella WWE, Sasha Banks, hoy conocida como Mercedes Moné, concedió recientemente una entrevista al sitio web oficial de New Japan Pro Wrestling, una de las empresas que será su nueva casa dentro del mundo luchístico.

En la misma, Moné habló por primera vez acerca de su salida de WWE. Aseguró que se machó de la empresa, pues consideraba que ya había logrado todos sus sueños y objetivos dentro de la misma en una larga y exitosa etapa. Estas fueron sus declaraciones:

► Mercedes Moné habla de su salida de WWE

“He estado trabajando todos los días desde que me fui de allí. He estado haciendo películas, programas de televisión, revistas, modelaje, no he parado. Pero la lucha libre siempre ha sido mi amor número uno, y no hubo ningún examen de conciencia involucrado para decidirme a volver a la lucha libre.

“Fui a México por un mes en octubre y viví allí. Para entrenar lucha libre. Fui a todas las diferentes escuelas de lucha libre para aprender de los instructores a los que había visto luchar mientras crecía; desde Skayde hasta Ricky Marvin y Bandido, hay tantas leyendas de las que aprender.

“Y entrenar a esa altitud también, te prepara desde una perspectiva de acondicionamiento mucho más rápido también. Pero sí, estaba lista en octubre y sabía que venir a Japón era exactamente lo que quería. Estaba filmando una película entre entrenamientos en México en ese entonces, pero sabía que iría a entrenar a Japón en diciembre, ya fuera haciendo algo con New Japan o no.

“Cuando todo se me dio con NJPW para poder aparecer en Wrestle Kingdom 17, yo estaba como: ‘¡Wow! ¡Ok! ¡Esto realmente está sucediendo!’ Esto ha sido un sueño literalmente desde que era adolescente”.