Mercedes Moné lanza su mercancía en Pro Wrestling Tees

Mercerdes Moné ya está totalmente desvinculada de WWE. Debutó con NJPW en Wrestle Kingdom 17 y tras atacar a KAIRI, se programó un combate titular por el Campeonato Femenil IWGP para el evento NJPW Battle in the Valley, el próximo 18 de febrero en San José, California.

Sin WWE de por medio, ahora la luchadora tiene su propia mercancía.

Ante la situación de ahora tener que ser emprendedora, Banks realizó una de las fórmulas más fáciles para los luchadores independientes en torno a la generación y venta de mercancía personalizada para sus fans: unirse con el portal web Pro Wrestling Tees y lanzar su propia tienda dentro de dicho sitio web.

Por ahora, Moné tiene a la venta stickers, gorrito para el frío, una gorra normal, un vaso mug, una chamarra y cuatro diseños de camisetas. Para comprar sus productos oficiales, pueden dar click aquí. Varios fans ya han compartido en redes sociales sus compras:

