¿Mercedes Moné no llegó a AEW por no ser querida por su colegas?

Mercedes Moné se atrevió a dejar WWE. Y, por ahora, parece ser que no tomó la mejor decisión, pues más allá de que ella pueda estar feliz, su nivel de popularidad quedó bastante en entredicho, cuando recibió una casi nula reacción de los fanáticos japoneses cuando debutó en NJPW en el pasado Wrestle Kingdom 17.

También, fue objeto de burlas porque hubo un fallo al momento de aplicarle su nueva maniobra final a KAIRI, dado que los fans en redes sociales se burlaron de ella, por más que el fallo haya sido de la japonesa. Eso solamente es una muestra de que, realmente, la ex Sasha Banks no es muy querida ni popular más allá de sus fans de base.

► Mercedes Moné no era muy querida por algunas personas tras bambalinas en WWE

Porque hay luchadores de los cuales muchos no son fans, pero estos luchadores son respetados por los aficionados. Y, sobre todo, por sus colegas, algo que, según reportó recientemente Wade Keller de Pro Wrestling Torch, no era algo que ocurriera.

Keller asegura que sus fuentes dentro de WWE le dijeron que Banks era resistida a nivel personal por algunos luchadores de la empresa. Según Keller y sus fuentes, “la misma Moné se ganó esta animadversión”. Y Keller cree esto pudo haber sido una de las razones por las cuales no llegó a AEW, dado que se esperaba que debutara como compañera sorpresa de Saraya el pasado 11 de enero. Este fue su reporte:

“Sé que no es popular criticar a Mercedes Moné entre las personas a las que realmente le gusta ella, pero bueno, yo solamente estoy informando aquí lo que me dijeron: No digo que esté en el nivel de CM Punk en cuanto a su nivel de impopular entre sus compañeros luchadores y a nivel de directivas en WWE, pero Mercedes también tiene sus críticos, y por los detalles que me han dicho, todo indica que ella misma se ganó a sus críticos.

“Y si Tony Khan hizo su debida diligencia y tuvo que lidiar él mismo con ella en las negociaciones para que llegara a AEW, no me sorprendería si vio en ella problemas y decidió no firmarla. No lo sé, pero déjame decirte que no me sorprendería.

“Bueno, si es que las negociaciones fueron tan adelantadas como para que Tony habla directamente con ella. Y yo sé que la gente que es fanática de ella, quiere que Mercedes Moné esté en AEW y le muestre a Vince McMahon y a WWE que es muy buena… pero, hay muchas cosas que deben tomarse en cuenta en torno a las negociaciones contractuales y también con el cómo se va a trabajar con ella.

“Y algunas de las personas cuyas opiniones respeto bastante y que están en WWE, me dicen que no están tristes de que se haya ido de WWE y que no debería ser traída de regreso a la empresa. Dentro de WWE, los luchadores no creen que el que Mercedes se hubiera ido haya sido para ‘defender sus derechos contra el sexismo misógino’… y, por cierto, hay mujeres en la empresa que también me dijeron esto.

“Pero sé que a la gente a la que realmente le gusta Mercedes, no le gusta oír eso. Y, de nuevo, soy neutral en este asunto. No me importa, no me interesa de ninguna manera, solamente quiero transmitir lo que escucho y lo que creo que es un comentario justo acerca de Mercedes y que viene de fuentes confiables.

“Por lo que no me sorprende que Tony Khan no se esforzara al máximo para asegurarse de que ella apareciera en AEW Dynamite, así como tampoco me sorprendería que Paul Levesque no se esté esforzando mucho para que regrese a WWE”.

Cabe resaltar que, en el pasado, Moné fue duramente criticada por los aficionados debido a que muchas veces mostró una mala actitud al momento de encontrarse con ella en aeropuertos y otros lugares en donde los fans no pagaban dinero. Incluso, en más de una ocasión, Rusev, el hoy Miro en AEW, se unió a los fans y calificó a Banks de déspota.