Mercedes Mone estaba nerviosa previo a debutar en NJPW

Mercedes Mone, antes conocida como Sasha Banks, fue una megaestrella en la WWE, siendo una de las principales estrellas de la división femenil durante casi siete años. Sin embargo, ella junto con Naomi abandonaron RAW en mayo del año pasado, citando diferencias creativas e infelicidad en la empresa, y meses después terminaría concretándose su finiquito para debutar en NJPW, donde se presentó como “La CEO de la división femenil”, mientras confrontaba a Kairi, la Campeona NJPW.

► Dax Harwood reveló que Mercedes Mone estaba nerviosa en el Tokyo Dome

Los rumores de la aparición de la ex Sasha Banks en NJPW resultaron ser ciertos y Mercedes Mone salió del Tokyo Dome. El amigo cercano y luchador de AEW, Dax Harwood, detalló que la ex WWE estaba muy nerviosa al caminar por el pasillo durante el reciente episodio de su podcast FTR with Dax.

“Sé cómo se sentía. Estaba orgullosa, nerviosa, emocionada, asustada, todas las emociones, ¿sabes? Hizo este movimiento final y nadie sabe qué fue eso. Nadie sabe cómo se sintió. Pero, qué orgullosa estaba en ese momento y qué nerviosa estaba caminando por el pasillo, todos pueden identificarse con eso y sé que estaba tan orgullosa de sí misma porque lo hizo a su manera. Defendió lo que creía. Defendió lo que pensó que era correcto y pudo lograr probablemente lo que había soñado durante más tiempo”.

Mercedes Mone se enfrentará por el campeonato femenil IWGP en NJPW Battle In The Valley el 18 de febrero, que se llevará a cabo en San José, California, con una boletería ya agotada. Harwood estuvo presente en el Tokyo Dome en el debut de la ex Sasha Banks, ya que tuvieron que defender junto a Cash Wheeler los Campeonatos en Parejas IWGP.