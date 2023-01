WWE tiene la impresión de que Mercedes Moné volverá

Sasha Banks hizo unas horas atrás su debut como Mercedes Moné en New Japan Pro-Wrestling durante Wrestle Kingdom 17 para posicionarse como contendiente al Campeonato Femenil IWGP que KAIRI retuvo ante Tam Nakano en el evento pay-per-view. A falta de más novedades sobre el nuevo capítulo de su carrera en la lucha libre, la ex WWE estará trabajando en Stardom, compañía de lucha libre femenil también propiedad de Bushiroad. Su próximo paso será luchar por el título el 18 de febrero en Battle in the Valley.

Can't be in the San Jose Civic?

Battle in the Valley will be coming to you LIVE on @fiteTV February 18!

Order Mercedes Moné vs KAIRI for the IWGP Women's Championship NOW:https://t.co/3kcvvccgCO#njpw #njbitv pic.twitter.com/Dgdyc4JNYJ

