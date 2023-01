Bray Wyatt: “The Fiend murió en WrestleMania 37”

El 28 de enero en el Royal Rumble 2023, Bray Wyatt tendrá por fin su primera gran lucha desde que regresó hace unos meses a WWE mostrando una personalidad algo nueva, pero igual de siniestra que en su anterior etapa en WWE.

Su primer rival será LA Knight, y su primera lucha será nada más y nada menos que un Black Pit Match, combate cuyo concepto es totalmente desconocido. Como preparación a este combate, Wyatt ha estado contanto trágicas historias y dando miedo a lso fans y a casi todos los luchadores… a excepción de LA Knight, a quien no le ha importado ni siquiera que un alto desconocido como el Uncle Howdy, lo intimidara o incluso, golpeara al mismo Wyatt en el ring con la Sister Abigail.

► Randy Orton quemó y mató a The Fiend en WrestleMania 37

Wyatt ha dado recientemente una entrevista exclusiva a Ryan Satin de FOX Sports, y aunque la misma se publicará en un par de horas más, se ha podido saber que Wyatt haló acerca de su relación de amistad y hermandad con el fallecido Brodie Lee, y también, acerca de si The Fiend regresará o no a WWE, Esta fue su sorprendente respuesta:

“Para mí, para Windham, quien Bray es no podría haberlo sido sin Brodie. Y no es faltarle al respeto a mi amigo, no podría ser yo sin él.

“The Fiend murió ese día en Tampa, Florida, en WrestleMania 37, para mí. Y, de nuevo, The Fiend no es solo un tonto con una máscara, como piensa la gente. Eso es simplemente ridículo (risas). Para mí, es mucho más importante de dónde vienen todas estas cosas; cómo me moldearon como ser humano. Pero él, The Fiend, murió ese día, para mí, y ya no puede existir nunca más. Se ha ido”.

Here’s a sneak peak of our exclusive one-on-one conversation with #BrayWyatt Premiering tomorrow on the WWEonFOX YouTube channel @Windham6 @RyanSatin pic.twitter.com/YAR7Qx55xX — WWE on FOX (@WWEonFOX) January 27, 2023

Sin duda alguna, son unas declaraciones muy interesantes, pues cuando Wyatt retornó a WWE en Extreme Rules 2022, se mostró a una persona con la máscara de The Fiend en primera fila, así como también, una figura con dicha máscara caminaba tras bambalinas y se podía ver al fondo de varios luchadores, si bien es verdad que desde hace semanas no vemos una referencia a The Fiend en WWE.

En noviembre pasado, durante un SmackDown, Wyatt dijo: “La gente quiere ver al monstruo, a The Fiend. Ese ya no es el hombre que quiero ser. La violencia es el único idioma que les he mostrado a los fans que puedo hablar. Pero, tengo que ser sincero: Yo no fui el que atacó a LA Knight. La gente quiere ver a The Fiend, pero no dejaré que mis demonios me controle”.

Y aunque se dijo que Bo Dallas iba a estar detrás de la máscara de The Fiend en esta nueva etapa de él y su hermano en WWE, parece ser que este ya no será el caso, pues Dallas sería el Uncle Howdy.

Bully Ray y otros han criticado fuertemente al personaje de The Fiend, pues al ser casi indestructible, dañó las etapas dem uchos luchadores, como Seth Rollins, quien caer derrotado ante The Fiend de forma tan humillante lo hizo volverse un bufón con trajes coloridos y “experto” en moda. Esa probablemente sea una de las razones de que no vayamos a ver más a The Fiend en WWE, si es que realmente ese será el caso.