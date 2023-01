WWE reconoce finalmente el adiós de Sasha Banks

Sasha Banks ha dicho adiós a la WWE para ser Mecedes Moné en New Japan Pro-Wrestling y Stardom. La luchadora llevaba muchos meses fuera de la programación de la compañía estadounidense después de haberse marchado enfadada de Raw debido al trato que la misma le estaba dando tanto a ella como a Naomi como Campeonas de Parejas. Ninguna de las dos volvió desde entonces. Y finalmente «The Boss» se fue. En cambio, no está claro qué va a pasar con la «Glow». De ella no hemos tenido ninguna novedad en lo relativo a su futuro luchístico.

► Sasha Bansk, en el WWE Alumni

Pero continuando con la ahora guerrera de Bushiroad, la empresa matriz de las dos japonesas mencionadas, durante un tiempo estará trabajando en el país del sol naciente. Recordemos que el 18 de febrero luchará contra KAIRI por el Campeonato Femenil IWGP en Battle of the Valley. Ya todo está dicho y hecho, no queda nada por descubrirse, y la WWE reconoce que Sasha Banks se ha ido. ¿Cómo? Sin haber dicho nada sobre ella durante este tiempo, la han situado en la sección WWE Alumni, dedicada a quienes abandonaron la organización.

Porque quizá un día «La Jefa» vuelva, es lo más seguro, que no haya dicho su última palabra como Superestrella, pero de momento se ha ido. Al mismo tiempo, es interesante apuntar que la «Glow» no está dentro de esta sección sino en el elenco activo. Así que quizá ella finalmente no se vaya. Lo sabremos próximamente.

¿Pensáis que Sasha Banks volverá algún día a la WWE?