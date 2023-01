Batista: «WWE no me daba las oportunidades que a John Cena sí»

El futuro Miembro del Salón de la Fama WWE, Batista, quien postergó su inducción a este reconocimiento en 2020 porque quería que la ceremonia se hiciera con fans presentes en una arena, algo imposible por ese entonces debido al coronavirus, ha dado de qué hablar muy recientemente.

Y es que concedió una larga y profunda entrevista a GQ, en donde habló principalmente del mundo del cine, asegurando que nunca quiso seguir los pasos de The Rock, sino solamente ser él, y simplemente, «ser un maldito actor reconocido».

► Batista sentía que WWE prefería a John Cena sobre él

Pero, también habló de su paso por el ring. Batista reflexionó acerca de la época en WWE, en donde tanto él como John Cena eran los principales luchadores de la empresa, pero, aclaró que la compañía no lo trataba con el mismo amor que a Cena, según su forma de ver. Estas fueron sus interesantes palabras:

«John Cena y yo, ambos, éramos los estelaristas de los shows. Yo era la cara de SmackDown. Él era la cara de Raw. Pero, él además era utilizado para películas y comerciales de televisión que WWE ayudaba a producir, y salía en revistas. Y yo, simplemente seguía luchando en el evento estelar de los shows.

«De hecho, hubo un momento en el que él se encontraba grabando una película, y me hicieron encabezar a mí no solamente los shows semanales, sino también unos cuantos PPVs. Así que siempre tuve esta sensación de: ‘Oye, no estamos teniendo las mismas oportunidades'».

Finalmente, Batista recordó un consejo que le dio Stone Cold Steve Austin, y que asegura que le ha servido bastante:

«Antes de dejar WWE, Stone Cold Steve Austin me hizo a un lado en un show para hablarme, y me dijo: ‘Vas a recibir ofertas para hacer películas que van a tener guiones horribles. El dinero será tentador. No caigas en esa trampa'».