NJPW: Es oficial, KAIRI vs Mercedes Moné para Battle in the Valley

New Japan Pro Wrestling ha confirmado la primera lucha para «Battle in the Valley» a celebrarse el 18 de febrero en California.

► KAIRI y Mercedes Moné chocarán por el Campeonato Femenino IWGP

La empresa del león confirmó que la ex Sasha Banks desafiará a KAIRI por el Campeonato Femenino IWGP en la función «Battle in the Valley» el 18 de febrero. Esta es la primera lucha anunciada para dicho evento.

Este encuentro se oficializó cuando Moné hizo su primera aparición en NJPW durante el magno evento Wrestle Kingdom 17 en el Tokyo Dome. Después de que KAIRI defendiera su cetro Tam Nakano, Moné subió al ring y encaró a la monarca, a la que posteriormente derribó. Moné anunció su llegada tanto a NJPW como a Stardom, declarándose a sí misma como «el estándar, la conversación, el plan y la directora ejecutiva» de la división de mujeres.

Mone terminó su intervención diciendo a KAIRI que disfrutara del campeonato mientras aún lo uviera, porque Mone la dejará en bancarrota en Battle in the Valley, evento que se realizará en el San Jose Civic de San Jose, California.

Tras bambalinas, Mercedes Mone dijo que este es el comienzo de una «gira de dominación mundial». Wrestle Kingdom fue su primera aparición pública en la lucha libre profesional desde que abandonó la WWE en mayo pasado.