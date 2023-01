Mercedes Moné, ¿tras los pasos de Brock Lesnar?

“También sé por WWE que tienen la fuerte impresión de que ella no luchará para AEW… Piensan que regresará en algún momento, y sacará esto de su sistema [y] lo hará. Nuevos combates en Japón. Porque, solo tiene contrato por un par de combates… y si se va a AEW, tiene que firmar por 3 años mínimo, porque ¿para qué molestarse si se va a volver? Para AEW, sería realmente estúpido ponerla en televisión si regresa en 6 meses. No sé si ella quiere hacer ese compromiso de que no puede volver atrás”. Acabamos de saber que en la WWE creen que Mercedes Moné volverá…

I’ve never felt more loved! I can’t thank my family enough for being here for me.<br/>🇯🇵💙 https://t.co/cDgblYIpPE

— — Mercedes Varnado (@MercedesVarnado) January 4, 2023