Mercedes Moné quiere llevar el Campeonato Femenil IWGP a todo el mundo

Tras su salida de WWE, Mercedes Moné, antes conocida como Sasha Banks, ahora busca internacionalizarse. Su primera parada sería STARDOM donde quiere tomar el Campeonato Femenil IWGP y llevarlo consigo por todo el mundo.

Durante Wrestle Kingdom 17, Mercedes encaró a Kairi a quien retó por el título, combate que se realizará el próximo 18 de febrero en Battle In The Valley, evento realizado en Estados Unidos.

“Nunca he estado más emocionada, más nerviosa, nunca me pongo nerviosa, pero estoy tan lista para esto. He estado soñando con esto, realmente he estado deseando esto y que sea en los Estados Unidos en San José, California. Tengo tanta historia allí. He tenido los mejores combates allí.

“El 18 de febrero va a ser igual. Voy a asegurarme de que sea la mejor lucha femenina de todos los tiempos y cuando tenga mi campeonato… oh, linda y pequeña KAIRI, la enviaré de regreso a Japón y ella podrá regresar a STARDOM y yo podré ser la superestrella mundial que estoy destinado a ser. Estoy a punto de llevar ese título a todas partes”, comenó en un video publicado en por NJPW.